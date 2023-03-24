Под Одессой российские военные разбомбили ангар с беспилотниками

За последние сутки в зоне специальной военной операции были ликвидированы более 640 украинских военнослужащих, а также десятки военных машин и другой боевой техники. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили 18 беспилотников, а под Одессой был уничтожен ангар с дронами ВСУ.

«В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – сообщает Министерство обороны России.

В ДНР киевский режим лишился склада боеприпасов, предназначенных для наемников «Иностранного легиона». В Запорожье уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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