ВСУ несут большие потери: морги не справляются с потоком «двухсотых» из-под Артемовска

Морги в подконтрольном киевскому режиму городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших военных из-за больших потерь ВСУ под Артемовском (Бахмутом). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Из-за большого количества ликвидированных украинских боевиков в окрестностях Артемовска переполнены морги», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Марочко, медучреждения в городе Часов Яр «отказываются принимать тела и направляют «бригады 200» в более крупные населенные пункты». Это происходит из-за исчерпания ресурсов и плюсовых температур, уточнил он.

В связи с этим, добавил эксперт, у ВСУ увеличилось время транспортировки тел погибших боевиков. Кроме того, украинская армия столкнулась с нехваткой транспортных средств и людей для перевозки тел.

Ранее Марочко сообщал, что украинские военные разместили передвижной крематорий в селе Миньковка северо-западнее Артемовска. «Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах», – уточнил он.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки более 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

Москва, Наталья Петрова

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