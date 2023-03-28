Украинцы потребовали у властей отказаться от снарядов с обедненным ураном

Граждане Украины голосуют против использования ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала передать Украине. Соответствующая петиция опубликована на сайте офиса украинского президента.

Автор петиции указал, что подобные боеприпасы загрязнят почву тяжелыми металлами. Если это будут сельхозугодья, то участки или станут непригодными к выращиванию продовольствия, или токсичные вещества будут распространяться вместе с продукцией ферм.

«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, недопустимым и безнравственным. Требую положительно рассмотреть эту петицию и исключить возможность использования таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», – призвал автор документа.

Для рассмотрения петиции президентом нужны голоса 25 тыс. человек. Документ опубликован 27 марта. На момент публикации новости петицию подписали 67 человек.

Лондон заявил о намерении передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, которые якобы очень эффективны против танков и бронетехники. В Германии подобный шаг назвали преступлением и напомнили об исследованиях, доказавших, что применение снарядов с обедненным ураном загрязняет окружающую среду и вызывает онкологические заболевания у мирного населения и военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, после применение подобных боеприпасов в Ираке заболеваемость раком в стране возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тыс. населения. В странах бывшей Югославии число онкологических заболеваний выросло на 25%.

Киев, Наталья Рязанова

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