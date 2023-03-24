В Минобороны России раскрыли последствия после применения боеприпасов с обедненным ураном

Негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном будут ощущаться многие десятки и даже сотни лет, причем, не только на территории Украины. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он обратил внимание, что за всю историю существования таких боеприпасов их применяли исключительно страны НАТО и только на чужой территории. После этого радиационная обстановка в иракской Фаллудже была значительно хуже, чем в Хиросиме и Нагасаки после ядерных бомбардировок. По данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тысяч населения. В странах бывшей Югославии также отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%.

«Напоминаю, что обедненный уран – это тривиальное название металла, основу которого составляет более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. <…> В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли», – цитирует генерала пресс-служба минобороны.

Кириллов также добавил, что потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов. Таким образом, от последствий применения боеприпасов с обедненным ураном пострадают не только участники боев, но и мирные жители.

При этом генерал-лейтенант обратил внимание, что радиоактивная пыль после применения таких боеприпасов останется в почве и воде.

«После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены, а через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на остальную территорию. Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем», – заключил Кириллов.

Напомним, ранее на текущей неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. В парламенте ФРГ подобный шаг сочли преступным и указали на исследования, подтвердившие связь онкологических заболеваний с применением таких боеприпасов. В Белом доме заявили, что снаряды с обеденным ураном не представляют большой опасности и являются «обычной вещью».

Москва, Андрей Дорофеев

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