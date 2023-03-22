«Это – преступление»: в Германии возмутились планом Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт сочла преступными планы Великобритании передать Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран.

«Поставка Великобританией снарядов с ураном на Украину – это преступление», – написала Вагенкнехт в своем твиттере. Она сослалась на исследования, которые показали, что их применение загрязняет окружающую среду и вызывает онкологические заболевания у мирного населения и военнослужащих.

Политик призвал федеральное правительство ФРГ занять четкую позицию по этому вопросу.

Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине боеприпасы с обедненным уранлм. Эти снаряды разрабатывались в 1970-х годах в США специально для борьбы с новыми советскими танками. Их использование приводит к росту онкозаболеваний. Специалисты указывают, что чрезвычайно токсичную урановую пыль невозможно дезактивировать.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя инициативу Британии, заявил, что «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле». По его словам, в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом».

Министр обороны Сергей Шойгу со своей стороны заявил, что заявление Лондона «подвигает к серьезным раздумьям, чем мы можем ответить».

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал поставки Великобританией снарядов с обедненным ураном Киеву шагом к существенному наращиванию эскалации. По его словам, своими действиями Лондон выводит эскалацию «на новую, очень серьезную ступень».

В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали ответ Москвы на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. «Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа», – говорится в заявлении МИД РФ.

Надо отметить, что в ООН выразили обеспокоенность по поводу любых поставок оружия с обедненным ураном, поскольку это навредит гражданским лицам. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Москва, Наталья Петрова

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