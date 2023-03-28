ПВО РФ сбила 12 украинских дронов и впервые перехватила управляемый снаряд GLSDB

Российские войска нанесли удары по позициям украинской армии на шести направлениях в зоне специальной военной операции. За сутки потери ВСУ составили почти 470 военнослужащих, уничтожены более трех десятков военной техники и автомобилей, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Системой российской ПВО впервые перехвачен дальнобойный управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также сбиты 12 украинских беспилотников.

Наибольшие потери украинские войска понесли на Донецком направлении, где в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 240 военнослужащих и иностранных наемников. Кроме того, поражены три БМП, три бронетранспортера, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Купянском направлении удары авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесены по позициям ВСУ в районах Молчаново, Синьковки и Берестового Харьковской области. Украинские потери составили до 65 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении, где активные действия ведут подразделения группировки войск «Центр», за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика». Ударам штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии подверглись живая сила и техника ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы Луганской народной республики.

В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской армии за сутки составили до 20 военнослужащих, а также три автомобиля. Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара Донецкой народной республики.

На Херсонском направлении уничтожено до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Всего в течение суток ВС России нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

В Херсонской области в районе населенного пункта Давыдов Брод уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.

По информации Минобороны, силы ПВО России за сутки перехватили 18 реактивных снарядов системы HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Помимо этого, уничтожены 12 украинских дронов в Запорожской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Напомним, в начале февраля США анонсировали передачу нового пакета военной помощи Украине, в который в том числе войдут снаряды GLSDB дальностью около 150 км. Данные снаряды имеют вдвое большую дальность, чем уже неоднократно переданные Украине снаряды для РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 8433 танка и других боевых бронемашин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9161 единица специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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