Зеленский испугался переговоров с Россией под давлением Запада, если сдаст Артемовск

Запад и жители Украины могут давлением добиться компромисса с Россией в случае поражения украинских войск в Артемовске, уверен украинский президент Владимир Зеленский.

«Наше общество будет чувствовать себя уставшим. Наше общество заставит меня пойти на компромисс», – сказал Зеленский в интервью Associated Press.

Он подчеркнул, что без военной помощи союзников Киев не добьется успеха в конфликте с Россией. И пока международное сообщество оказывает всестороннюю поддержку Украине. Зеленский отметил, что западные страны не оказывали на него давления относительно возобновления переговоров с российской стороной.

Опросы показывают растущее число американцев, не согласных с дальнейшей поддержкой Украины за счет американского бюджета. Бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и сенате США Марио Лойола заявил, что ради окончания конфликта США должны убедить Украину продать России территории, которые уже оказались под контролем российских сил.

На Украине признали, что Штаты ждут итогов весеннего украинского наступления в Донбассе и Запорожье. В случае неудачи конфликт потеряет всякий смысл для Вашингтона, тогда Владимира Зеленского насильно усадят за стол переговоров.

Киев, Наталья Рязанова

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