Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики, также поражены четыре пункта управления украинских подразделений в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Киевский режим несет потери на всех направлениях. Так на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии ликвидированы более 35-ти украинских военнослужащих, два броневика, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены до 100 солдат ВСУ, два броневика, три пикапа и самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении, где боевые действия ведут подразделения «Южной» группировки войск, противник потерял до 310-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, БТР, девять броневиков, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены более 50-ти боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, средствами ПВО сбито восемь украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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