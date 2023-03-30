Киев потребовал часть прибыли мировых энергокомпаний

Международные энергетические компании должны передать Киеву часть своей прибыли, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что энергетики получили большую прибыль на скачках цен во время конфликта на Украине.

«Многие энергетические компании получают огромную сверхприбыль. Мы оценили это более чем в 200 млрд долларов. Они получают эти деньги, потому что мы сражаемся. Было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», – сказал министр в интервью Politico.

Галущенко также призвал Запад «закрыть лазейки» в антироссийских санкциях, особенно касательно продаж энергоносителей из России.

Киев регулярно жалуется на маленькую финансовую помощь от союзников. Даже грантов от США и программы макрофинансовой помощи от Евросоюза на Украине считают недостаточной.

В Конгрессе США заявил, что Киеву от Вашингтона достается лишь 20% выделяемой финансовой помощи, а около 60% этих средств остается в Соединенных Штатах.

Киев, Наталья Рязанова

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