Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Коптево Донецкой народной республики. Недалеко от Нововасилевки киевский режим также лишился вертолета Ми-8, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Запорожской и Херсонской областями, ДНР. Также российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах.

На Купянском направлении ВСУ лишились до 50 человек, гаубицы Д-30 под Табаевкой, Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до ста украинских военных, две боевые бронемашины, гаубица Д-30 около Тернов в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

На Донецком направлении российские войска ликвидировали до 110 украинских военных и наемников, бронетранспортер, пять бронемашин, боевую машину РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ разбила подразделения противника под Угледаром в ДНР, Марфополем и Дорожнянкой Запорожской области. Киевский режим лишился до 50 боевиков, двух бронемашин, гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военных, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт-Б».

Кроме того, в районе Избицкого в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Москва, Наталья Рязанова

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