«Западная» группировка ВС РФ за сутки пресекла действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп около Стельмаховки Луганской народной республики, Двуречной, Першотравневого и Синьковки Харьковской области. Еще две ДРГ ВСУ уничтожены в районах Никольского Донецкой народной республики и Вишневого Запорожской области усилиями группировки войск «Восток».

Всего за сутки на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских боевиков, три боевые бронемашины, гаубица Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировала до 100 украинских военных под Ямполовкой, Григоровкой в ДНР, Макеевкой и Червоной Дибровой в ЛНР. ВСУ также лишились двух бронемашин, самоходной гаубицы «Акация», гаубицы Д-30.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск уничтожила более 210 военных ВСУ и наёмников, три бронетранспортера «Kirpi» турецкого производства, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях киевский режим лишился 40 военных, двух бронеавтомобилей, двух гаубиц Д-30 и Д-20, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США под Успеновкой Запорожской области.

На Херсонском направлении ликвидированы 15 боевиков, самоходная гаубица «Акация».

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах. Также под Стельмаховкой в ЛНР разбит склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, около Красного Лимана в ДНР – командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Командно-наблюдательных пунктов лишились 109-я бригада теробороны и 25-я воздушно-десантная бригада украинских сил.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

Москва, Наталья Рязанова

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