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Вторник, 4 апреля 2023, 15:03 мск

Новости Конфликт на Украине

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Шойгу рассказал об уничтоженном за три месяца на Украине западном вооружении

Архив, скрин с видео Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл количество западной военной техники, уничтоженной с начала этого года на Украине.

По его словам, за три месяца российским военным удалось уничтожить 14 пусковых установок РСЗО HIMARS, 59 артиллерийских систем М777, а также 13 самоходных артиллерийских установок Сay Paladin американского производства. Кроме того, ВС России поразили 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии, добавил глава Минобороны. Заявление прозвучало на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Шойгу подчеркнул, что российские войска целенаправленно уничтожают вооружения и технику, направляемую Западом, как на боевых позициях, так и на этапе перевозки.

Министр обороны также сообщил, что российские подразделения планомерно развивают боевые действия в районах Артемовска (Бахмута), Авдеевки, на лиманском и купянском направлениях. Шойгу отметил, что в результате высокоточных ударов по украинским военным объектам нарушено производство ряда образцов вооружений, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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