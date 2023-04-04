Армия России уничтожила 400 украинских военных и разгромила четыре склада боеприпасов

Российские военные за минувшие сутки нанесли заметный урон украинским войскам. ВСУ потеряли около 400 военнослужащих на всех направлениях боевых действий. Кроме того, украинская армия лишилась четырех складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

ВС России уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

Также сообщается, что российские силы нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

Силы ПВО России в течение суток перехватили три снаряда системы HIMARS, а также уничтожили три украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области.

Российская армия продолжала активные действия против украинских войск на шести направлениях. В результате ударов артиллерии и авиации ВСУ потеряли более 20 единиц техники, в том числе шесть гаубиц и одну самоходную артиллерийскую установку.

На Купянском направлении за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли до 225 бойцов, три боевые броне машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении украинские потери за сутки составили до 65 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

До 70 военнослужащих ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Новоселки Донецкой народной республики, Орехова и Щербаков Запорожской области. В результате уничтожены две боевые бронемашины и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении за сутки ликвидированы до 10 украинских военнослужащих, а также разбиты два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения СВО, по информации Минобороны РФ, уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотник, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронемашин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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