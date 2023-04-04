Глава украинского города выписывал себе премии до 250% от оклада

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины во вторник, 4 апреля, сообщило, что глава администрации украинского города Тернополь Сергей Надал полтора года выписывал себе премии, достигавшие 250 процентов от оклада, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале украинского антикоррупционного ведомства говорится: «Тернопольский городской голова 1,5 года выписывал себе максимальные премии, достигавшие 250 процентов от его должностного оклада. Он продолжил премироваться и во время специальной военной операции. Также городской голова предоставлял себе материальную помощь».

«В отношении Сергея Надала составлен протокол по статье об административных правонарушениях, согласно которой он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Ему грозит штраф в размере до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан», – сообщили в НАПК Украины.

Киев, Иван Бабурин

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