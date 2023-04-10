российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 апреля 2023, 18:37 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Верховная Рада попросилась в НАТО

Фото: Официальный портал Верховной рады

Член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада на пленарном заседании в понедельник, 10 апреля, приняла обращение к государствам-членам НАТО и парламентской ассамблее НАТО с призывом содействовать ускорению вступления Украины в Североатлантический альянс, – сообщают украинские СМИ.

В распространенном обращении украинских депутатов говорится: «Считаем необходимым, чтобы страны-члены Альянса обратились к своим правительствам с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО. … Государствам-членам НАТО предлагается уполномочить свои правительства на принятие всех мер по созыву в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседания комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров при участии президента Украины Владимира Зеленского».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,