Верховная Рада попросилась в НАТО

Член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада на пленарном заседании в понедельник, 10 апреля, приняла обращение к государствам-членам НАТО и парламентской ассамблее НАТО с призывом содействовать ускорению вступления Украины в Североатлантический альянс, – сообщают украинские СМИ.

В распространенном обращении украинских депутатов говорится: «Считаем необходимым, чтобы страны-члены Альянса обратились к своим правительствам с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО. … Государствам-членам НАТО предлагается уполномочить свои правительства на принятие всех мер по созыву в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседания комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров при участии президента Украины Владимира Зеленского».

Киев, Иван Бабурин

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