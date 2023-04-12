Российские силы сбили бомбардировщик и пять беспилотников ВСУ

Истребители ВКС России сбили бомбардировщик Су-24 воздушных сил Украины около Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Новокраснянкой, Наугольным, Кременной, Червонопоповкой Луганской народной республики и Еленовкой в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. За сутки авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбила 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 117 районах. Российские силы остановили пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Две группы ликвидированы под Павловкой и Новоселкой в ДНР, три – около Синьковки и Кисловки Харьковской области.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск разбила резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки. Авиация совершила восемь вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 52 огневые задачи. Всего уничтожено более 245 боевиков, танк, бронетранспортер, две боевые бронемашины, одна гаубица «Мста-Б» и две Д-20, три пусковые установки РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала до 180 украинских военных, гаубицу Д-30 около Угледара в ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Под Ореховым также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении ВСУ лишились 50 человек, трех бронемашин и склада военно-технического имущества около Отрадокаменки Херсонской области.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала более 30 боевиков, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США под Першотравневым и Берестовым Харьковской области, Стельмаховкой в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» уничтожила более 80 украинских военных, четыре бронемашины, гаубицу Д-20 в районе Червонопоповки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, Григоровки и Терн в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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