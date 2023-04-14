Российские силы уничтожили 340 боевиков под Артемовском

Порядка 340 украинских боевиков уничтожены за сутки на Донецком направлении, где идут интенсивные бои в западных районах Артемовска. Воздушно-десантные войска поддерживают штурмовые отряды и не позволяют противнику подвозить в город боеприпасы и резервы, сообщили в Минобороны РФ.

На этом направлении за сутки совершено 14 вылетов самолетов, ракетчики и артиллерия выполнили 62 огневые задачи, уничтожив два танка, пять боевых бронемашин, боевую машину РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала 40 украинских военных, две боевые бронемашины, две гаубицы Д-30 около Угледара Донецкой народной республики, Марфополя, Зализничного, Новоандреевки и Каменского Запорожской области. В районе Червоной Криницы Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении киевский режим лишился 35 военных, боевой машины РСЗО «Град», самоходной гаубицы «Акация».

На Купянском направлении «Западная» группировка войск остановила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе Ольшаны, Крахмального и Тимковки Харьковской области. Порядка 60 боевиков, две боевые бронемашины, две гаубицы Д-20 ликвидированы под Стельмаховкой Луганской народной республики, Ивановкой и Двуречной Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении группировка сил «Центр» уничтожила до 80 военных ВСУ, две боевые бронемашины, гаубицу Д-30 около Серебрянки в ДНР, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР.

Всего авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили 93 артиллерийские подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 136 районах. Средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников в небе над Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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