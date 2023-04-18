Министр обороны ФРГ порассуждал о конце Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказал мнение, что прекращение передачи оружия киевским властям будет означать немедленный конец Украины. Об этом он заявил в интервью изданию The Pioneer. Таким образом, он признал, что военная мощь Украины держится только на поставках западного вооружения.

«Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причем немедленный», – заявил глава Минобороны. Поэтому, как считает Писториус, Запад должен продолжать вооружать Украину. Киеву будет оказываться военная помощь столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Германия разрешила Польше передать Украине истребителей МиГ-29 из запасов армии бывшей ГДР.

Москва, Наталья Петрова

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