СМИ узнали о расстреле жителей Артемовска украинскими боевиками

Военные ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями в Артемовске. Выживших боевики расстреливали во время эвакуации российскими силами, рассказал местный житель Владимир Коляда.

В конце марта украинские боевики использовали жилой дом как огневую точку. Когда их потеснили российские силы, они решили расправиться с прятавшимися в подвале жильцами.

«Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было. 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», – сказал очевидец РИА Новости.

Одна из жильцов на украинском языке кричала, что в подвале только мирные жители, но стрельба продолжалась. Когда российские силы отбили половину дома и выводили гражданских из подвала, по жителям стреляли украинские боевики.

«В спину уже стреляли наши украинцы. Слава Богу, одного парня только, «Вагнера», в руку ранило. Из нас никто не пострадал», – добавил Коляда. Он подчеркнул, что россияне прикрывали жильцов огнем.

Накануне подразделения воздушно-десантных войск РФ блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Штурмовыми отрядами за сутки освобождены еще три квартала.

Артемовск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»