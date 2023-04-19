Российские десантники блокировали Артемовск

Подразделения воздушно-десантных войск России блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Штурмовыми отрядами за сутки освобождены еще три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города. Об этом говорится в обновленной сводке министерства обороны РФ.

В то же время, как отмечается, в районах населенных пунктов Ступочки, Красное, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска были пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.

«Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач», – уточнили в минобороны РФ.

В целом на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 380-ти военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Всего за сутки было уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» потери противника составили до 75-ти военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях были также пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В общей сложности было уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Змиевка уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Вместе с тем оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах.

В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. Вблизи Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе Константиновки уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ.

То же время авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: два истребителя МиГ-29 и Су-25. Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе Угледара сбит самолёт Су-25.

Всего за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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