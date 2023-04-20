Дания и Нидерланды пообещали Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды отправят на Украину 14 танков Leopard 2. Передача запланирована на начало 2024 года, пишет Ekstrabladet.
Минобороны Дании объявило о новой поставке танков по итогам встречи в Совете по внешней политике. Дания закупает танки в сотрудничестве с Нидерландами на сумму 1 млрд крон (147 млн долларов). 14 машин отправятся на Украину.
Предположительно, Киев получит танки в начале 2024 года. А пока Дания готовит отправку обещанных ранее танков Leopard 1.
Центр боевой подготовки ВС РФ сообщил о создании специальных групп для борьбы с западными танками в зоне проведения специальной военной операции.
Копенгаген, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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