В России готовят спецотряды для истребления поставляемых Киеву западных танков

Специальные группы для борьбы с западными танками в зоне проведения специальной военной операции созданы в составе подразделений российской армии. Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, соответствующие группы созданы по поручению заместитель министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации для подготовки военных специалистов и организовал методику выполнения задач, рассказал Арифулин.

«Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», – добавил он.

В ходе подготовки специалистов, которые будут заниматься исключительно истреблением иностранных танков, поставляемых на Украину, военные инструкторы используют всю информацию об этой технике, включая источники в интернете. Об этом рассказал инструктор центра боевой подготовки ВС РФ в эфире «Звезды». Военнослужащие в ходе обучения изучат слабые места западных танков и научатся эффективно с ними бороться.

Ранее на этой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подразделения Вооруженных сил Украины на запорожском направлении прибыли британские танки Challenger 2.

До этого сообщалось, что Украина к началу апреля получила 57 иностранных танков из 293, которые были обещаны западными странами. По оценке ТАСС, пока Киеву передано 19% обещанных боевых машин западного производства.

В марте Минобороны России сообщало, что экипажи российских танков Т-90М Центрального военного округа «Прорыв» преступили к тренировкам по уничтожению поставляемых Украине танков западного производства.

Москва, Наталья Петрова

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