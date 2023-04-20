«Это не может не беспокоить»: ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области – Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, российская армия готова отразить возможное наступление ВСУ на запорожском фронте.

Балицкий сообщил, что противник активизировался в зеленой полосе, где собирает свои силы. Также ВСУ, по его словам, заняли часть серой зоны, в частности Каменку.

«Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных. <…> Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении», – сказал врио главы региона в эфире телеканала «Россия 24», чьи слова приводит РИА «Новости».

По оценке Балицкого, российские войска создали «достаточно хорошие» укрепления на Запорожском направлении.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим завершил подготовку к контрнаступлению, главный удар которого, как полагает он, придется на Запорожскую область. По его мнению, украинские силы могут начать атаку в любой момент.

18 апреля Рогов заявил, что в ближайшую неделю возможна активизация украинских войск на запорожском фронте. В пользу подобного сценария свидетельствует наблюдаемая активность украинских подразделений – идут круглосуточные проверки по связи и взаимодействию разных бригад украинской армии. «Со стороны ВСУ возможны попытки точечного прорыва обороны и разведки боем», – сообщил он ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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