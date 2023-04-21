Вашингтон заранее предлагал Киеву не держаться за Артемовск (украинское название – Бахмут), чтобы ВСУ не оказались в окружении. Эти сведения The Washington Post нашла в попавших в открытый доступ секретных документах американской разведки.

В США оценили ситуацию вокруг Артемовска еще в январе, и прогнозы были неблагоприятными для киевского режима. Украинским властям рекомендовали оставить город, чтобы снизить потери в живой силе и технике.

Киев в ответ заявил, что ценность города не в его стратегическом положении, а в том, чтобы поддержать дух ВСУ и измотать российские силы.

По данным издания, несколько документов Пентагона содержали указания для киевского режима по поведению военных во время отступления из города. Там были советы, как с помощью современных боеприпасов, дронов и правильной информационной кампании представить так, будто город и мирное население пострадали от россиян.

Минобороны сообщило об успехах российских сил в боях за Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск России блокировали город с северной и южной окраин. Накануне штурмовые отряды зачищали западную часть Артемовска, а бойцы ВДВ и артиллерии не давали киевскому режиму перекинуть в город резервы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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