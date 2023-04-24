Минобороны РФ: уничтожены грузинские боевики, учинившие расправу над российскими военными

Минобороны России сообщило, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» в Константиновке Донецкой Народной Республики уничтожены наемники из «Грузинского легиона», причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

Удар был нанесен 21 апреля по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки.

«В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения», – говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что располагают информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех их настигнет заслуженное возмездие», – пообещало Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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