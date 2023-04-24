Российская ПВО сбила 38 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Аппараты уничтожены в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Херсонщиной, Харьковской и Запорожской областями.

Российские силы продолжают освобождение Артемовска на Донецком направлении. Штурмовые отряды действуют в западных районах города при поддержке авиации, артиллерии «Южной» группировки войск и ВДВ. ВС РФ также помешали противнику контратаковать с флангов. Так, около Богдановки в ДНР разбиты выдвигавшиеся к Артемовску резервы ВСУ. За сутки уничтожено более 280 украинских боевиков, БМП, бронетранспортер, четыре боевые бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала более 20 украинских военных, две бронемашины, гаубицу Д-20 во время столкновений под Угледаром в ДНР, Каменским, Малой Токмачкой Запорожской области. ВС РФ разбили два склада боеприпасов около Равнополья и Вольнянска Запорожской области. Под Новоселкой и Новомихайловкой в ДНР остановлены две украинские диверсионно-разведывательных группы.

На Херсонском направлении уничтожено до 40 боевиков, боевая бронемашина, артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск лишила ВСУ более 70 человек, бронемашины, склада боеприпасов. Около Новоселовского в ЛНР и Синьковки Харьковской области ВС РФ нанесли поражение двум группам украинских диверсантов.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» остановила две диверсионные группы ВСУ около Терн в ДНР. Всего ликвидировано более 60 украинских военных, две бронемашины, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» около Червоной Дибровы, Червонопоповкой в ЛНР, Терн и Серебрянки в ДНР.

Всего за сутки авиация, ракетчики и артиллерия разбили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах. В Запорожской области уничтожены два узла связи, в ДНР – командно-наблюдательный пункт.

Москва, Наталья Рязанова

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