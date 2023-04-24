Экс-глава ЦРУ рассказал, когда ожидает контрнаступления Украины

На Западе продолжают строить прогнозы насчет контрнаступления Украины. Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус ожидает наступления ВСУ в конце мая – начале июня и верит в то, что оно будет «чертовски сильным».

По его мнению, целью основного удара будет перерезание сухопутного коридора в Крым. «Вероятно, это будет примерно район Мелитополя. И они попытаются разорвать наземную линию связи, которую Россия установила вдоль юго-восточного побережья Украины, соединяющую Крым», – заявил Петреус в ходе выступления в Bush School в Вашингтоне, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

На тему возможного украинского контрнаступления сегодня высказались и в администрации США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон делает все возможное вместе с союзниками, чтобы удостовериться, что Киев «готов к этому», передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон хочет убедиться, что наступление Киева будет успешным. «Куда они пойдут и когда они пойдут, все это будет зависеть от решения Зеленского», – сказал Кирби.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур по итогам встречи западных глав военных ведомств на военной «Рамштайн» в ФРГ заявил, что контрнаступление ВСУ начнется через месяц. По его словам, сейчас атаке на российские позиции мешает сильная грязь на фронте из-за непогоды.

Между тем, представители киевского режима не перестают жаловаться, что им не хватает целого ряда вооружений для наступления. «Сейчас нашей армии требуется всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Но кроме этого, нам нужны люди», – заявил сегодня командующий ВСУ в Харьковской области Сергей Мельник.

Москва, Наталья Петрова

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