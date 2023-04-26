ВС РФ остановили восемь групп диверсантов ВСУ за сутки

Российские силы пресекли действия восьми украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны РФ. Противник был обнаружен и разбит около Новоселовского и Червонопоповки в Луганской народной республике, Масютовки и Крахмального в Харьковской области, Торского, Сладкого и Шевченко в Донецкой народной республике.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила более 40 украинских военных, боевую бронемашину под Двуречной, Тимковкой, Кисловкой и Каменкой Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала 65 боевиков, бронемашину, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Акация» около Макеевки, Невского, Червоной Дибровы в ЛНР и Северска в ДНР.

В западной части Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои при поддержке Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск. Противнику не удалось контратаковать на северном и южном флангах.

Также разбиты подразделения ВСУ в районе Артемовского, Богдановки и Красного в ДНР, ликвидированы 300 украинских военных и наемников, две БМП, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». а также разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» лишила ВСУ 25 военных, бронемашины, гаубицы Д-30 под Угледаром в ДНР, Малой Токмачкой Запорожской области и Пятихаткой Херсонской области. Уничтожены склады артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении ликвидированы до 30 украинских боевиков, артиллерийская система М777 производства США. Около Львово Херсонской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

Всего за сутки поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 127 районах. В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 12 украинских беспилотников в небе над Запорожской и Херсонской областью, ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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