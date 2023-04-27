Российские силы взяли под контроль еще четыре квартала Артемовска

Российские сила взяли под контроль еще четыре квартала в городе Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщило Минобороны РФ. За сутки на Донецком направлении уничтожены более 400 украинских военнослужащих и наемников.

«Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов», – говорится в сообщении.

Артиллерия «Южной» группировки войск и авиация разбили подразделения противника около Ступочек, Часова Яра и Калинина. За сутки совершено четыре вылета авиации, артиллерия выполнила 59 огневых задач. Потери противника составили более 400 человек, две БМП, шесть бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Высокоточный удар ВС РФ помешал украинским морпехам выдвинуться в районы боевых действий.

«Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», – говорится в сообщении МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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