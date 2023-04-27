Боец Вооруженных сил Украины с позывным Берлин в переписке рассказал однополчанину о потерях украинских сил под Артемовском. Сам Берлин погиб во время боев, а скриншот его послания попал в открытый доступ в соцсети.

Послание быстро разошлось по соцсетям. В нем говорится, что Берлин попал на линию фронта под Орехово-Василевку. Там за 40 минут столкновения с российскими силами ВСУ лишились 10 человек убитыми и 46 ранеными. Почти все сослуживцы Берлина по подразделению получили ранения во время выполнения задачи.

В послании происходящее в Артемовске называют «адом и ужасом». Берлин признался, что никогда не видел подобного, пишет «Газета.Ru».

ВСУ ежедневно теряют несколько сотен человек на Донецком направлении, в том числе в Артемовске. Киевский режим пытается контратаковать, но штурмовые отряды российских сил при поддержке ВДВ освобождают квартал за кварталом.

Москва, Наталья Рязанова

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