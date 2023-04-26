Украина готовит показное наступление для отвлечения внимания от Артемовска

Киевский режим готовит показное наступление на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (Бахмуте). Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод <...>, чтобы переключить внимание от поражения (в Артемовске – прим. ред.), чтобы информационно перебить разгром боевиков в Бахмуте», – сказал он в комментарии ТАСС.

Рогов ожидает, что Киев предпримет попытку наступления на Запорожском направлении перед Днем Победы. «Попробовать за несколько дней до праздника начать действия – 1, 3, 5 мая», – сказал он.

Впрочем, отметил Рогов, украинское руководство понимает, что успех контрнаступления крайне маловероятен.

Напомним, в Артемовске украинские подразделения зажаты в западных кварталах города на площади полтора на два километра и несут огромные потери. На этой неделе испанское издание El Mundo со ссылкой на источники сообщило, что Украина выводит из города основные войска, отмечая, что сейчас там остаются около 7 тыс. боевиков ВСУ.

Накануне газета The New York Times сообщала, что в случае провала контрнаступления поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а Киев могут начать подталкивать к переговорам о прекращении или замораживании конфликта.

Ранее сегодня секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ «абсолютно закрыта». По его словам, когда оно начнется, все «это увидят».

Москва, Наталья Петрова

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