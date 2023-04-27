российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 апреля 2023, 13:49 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев получил 98% обещанных танков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса поставили на Украину 98% обещанных танков и бронемашин. А новая партия военной помощи помогла вооружить более девяти бригад ВСУ, передает «Вести.ру».

«Более 98% обещанных Украине боевых машин были поставлены», – сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

В Киев отправили 1 550 бронемашин, 230 танков и большую партию боеприпасов. По словам чиновника, страны НАТО подготовили и вооружили более девяти бригад ВСУ.

Ряд европейских стран обещает новые поставки танков на Украину. Для подбитых Leopard 2 Польша в мае откроет центр технического обслуживания и восстановления танков.

Люксембург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Европа,