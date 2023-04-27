ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24

Истребители ВКС России сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины в небе над Липовкой Донецкой народной республики. Также за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, сбили беспилотники в небе над Запорожской, Харьковской и Херсонской областями, Луганской народной республикой и ДНР. Авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах.

На Купянском направлении ликвидированы до 110 украинских боевиков, две боевые бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» под Двуречной, Фиголевкой, Ягодным, Першотравневым и Табаевкой Харьковской области. ВС РФ остановили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ около Новоселовского в ЛНР, Ольшан и Крахмального Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился 70 военных, бронемашины, гаубицы Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» в районе Торского в ДНР, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские силы уничтожили до 60 боевиков, бронетранспортер, боевую машину ЗРК «Тор-М1», артиллерийскую систему М777 производства США около Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.

На Херсонском направлении ликвидированы до 30 украинских военных, четыре пусковые установки украинского ЗРК «С-300», самоходная зенитка Gepard производства ФРГ, две гаубицы Д-30.

Также за сутки разбиты командно-наблюдательные пункты ВСУ около Черкесского Херсонской области, Авдеевки и Серебрянки в ДНР, а также склады боеприпасов под Водяным и железнодорожной станцией Углесборочная в ДНР. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

Москва, Наталья Рязанова

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