Украинские руководители отчитались перед американскими начальниками и попросили еще боеприпасов

Главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и начальник офиса Зеленского Андрей Ермак в четверг, 27 апреля, в ходе очередного телефонного разговора с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли отчитались о «ситуации на поле боя», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ермак написал: «Проинформировали американскую сторону об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель. Акцентировали на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности, поставки вооружения и боеприпасов».

Киев, Иван Бабурин

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