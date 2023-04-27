На Украине ожидается летний дефицит электроэнергии

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в четверг, 27 апреля, заявил о возможности летнего дефицита электроэнергии на Украине, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Кудрицкий сказал: «В этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом. Его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии».

Киев, Иван Бабурин

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