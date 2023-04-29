Средства противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Райгородки Луганской народной республики. За сутки сбиты 14 украинских беспилотников в небе над Харьковской областью, Луганской и Донецкой народными республиками, сообщило Минобороны РФ.

Также ПВО перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS. Авиация, ракетчики и артиллерия разбили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

На Купянском направлении уничтожены более 70 боевиков, пять боевых бронемашин, автомобиль с боеприпасами, гаубица Д-20 около Каменки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. В районах Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки «Западная» группировка войск остановила четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала 75 украинских военных, две бронемашины, две гаубицы Д-20 и Д-30 под Островским в ЛНР, Тернами, Торским, Серебрянкой и Григоровкой в ДНР.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника на западных окраинах города Артемовск. Воздушно-десантные войска поддерживали штурмовые отряды с флангов, а «Южная» группировка войск помешала противнику контратаковать из района Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР.

За сутки ВСУ лишились более 575 военных и наемников, двух танков, трех БМП, двух бронемашин, двух самоходок «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала 85 боевиков, танк, две бронемашины, две гаубицы Д-20 и Д-30 около Угледара, Новополя и Успеновки в ДНР. Около Новомайорского в ДНР российские войска уничтожили украинскую ДРГ. ВСУ лишилась складов с боеприпасами под Шахтерским и Успеновкой.

На Херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военных, гаубица Д-30.

Москва, Наталья Рязанова

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