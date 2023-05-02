«Взяли с потолка»: Песков оценил данные Пентагона о потерях РФ в СВО

Данные Пентагона о потерях российских сил в ходе специальной военной операции не отражают реальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал журналистов относиться к ним соответственно.

«Взятые с потолка абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться», – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили о потерях в 100 тыс. человек со стороны российских сил за последние месяцы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины в апреле 2023 года потеряли более 15 тыс. человек несмотря на «беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран».

Москва, Наталья Рязанова

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