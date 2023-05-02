Шойгу озвучил апрельские потери украинской армии

Вооруженные силы Украины в апреле этого года потеряли более 15 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 2 мая.

По словам главы Минобороны, российская армия ведет активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более пятнадцати тысяч человек», – сказал Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что российские военные за месяц уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронемашин, 18 боевых машин РСЗО, 225 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

«Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом», – подчеркнул Шойгу.

Москва, Наталья Петрова

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