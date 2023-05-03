Российские войска уничтожили более 500 украинских боевиков и наемников в зоне СВО

Киевский режим несет потери на всех направлениях в зоне специальной военной операции. За сутки ВСУ лишились 585 солдат и наемников, а также потеряли десятки единиц военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольше потери украинские войска понесли на Донецком направлении, где идут ожесточенные бои в районе города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки выполнены 63 огневые задачи. «За сутки на данном направлении потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» на Купянском направлении уничтожены 40 украинских военнослужащих, два броневика, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении, где действует группировка «Центр», убиты более 50-ти солдат ВСУ и наемников, уничтожены боевая бронированная машина, три пикапа и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» ликвидированы свыше 70-ти украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился двух броневиков, четырех автомобилей и гаубицы «Гиацинт-Б».

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация»», – добавили в Минобороны.

В Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в Запорожской – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре снаряда «HIMARS», управляемая авиационная бомба JDAM, а также сбито 16 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

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