Кадыров попросил Путина отправить чеченские подразделения в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой дать поручение передислоцировать бойцов спецотряда «Ахмат» в Артемовск (Бахмут).

Текст обращения опубликован в телеграм-канале руководителя Чечни.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений «Ахмат» с других направлений и передачи им позиций ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Артемовск и окрестностях», – говорится в письме.

Как отметил Кадыров, он подписал обращение накануне в ходе совещания с чеченскими силовиками, письмо уже отправлено.

Напомним, 5 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вынужден вывести бойцов из Артемовска 10 мая и передать под контроль позиции силам министерства обороны РФ. Он объяснил это решение снарядным голодом и связанными с этим высокими потерями личного состава. Как отметил Пригожин, первоначально предполагалось, что Артемовск будет полностью взят под контроль до 9 мая. По его словам, бойцам осталось освободить от ВСУ два квадратных километра городских кварталов из 45-ти.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы 10 мая в 00:00 передать им позиции в Артемовске для продолжения штурма.

В свою очередь Кадыров заявил, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск и ждут только приказа. По его словам, несколько подразделений уже выдвинулись в сторону Артемовска. Он также выразил уверенность, что город в ближайшее время будет освобожден.

Москва, Наталья Петрова

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