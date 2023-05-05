Снарядный голод и «околовоенные бюрократы»: бойцы ЧВК «Вагнер» вынуждены выйти из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вынужден вывести бойцов из Артемовска 10 мая и передать под контроль позиции силам министерства обороны РФ. Об этом он заявил в видеообращении, распространенном его пресс-службой. По словам предпринимателя, в условиях отсутствия боеприпасов его группа обречена на бессмысленную гибель.

Как пояснил Пригожин, предполагалось, что Артемовск будет полностью взят под контроль до 9 мая. Для этого осталось освободить от ВСУ два квадратных километра городских кварталов из 45-ти. Однако из-за снарядного голода и связанных с этим высоких потерь личного состава ЧВК «Вагнер» не может продолжать боевые действия.

Бизнесмен также заявил, что в сентябре-октябре прошлого года, когда российские войска были вынуждены оставить часть занятой территории, «подразделения ЧВК «Вагнер» попали в немилость завистливых околовоенных бюрократов».

В связи с исчерпанием наступательных ресурсов совет командиров ЧВК решил удерживать позиции и продолжать наступление до 10 мая, «чтобы священный для россиян праздник – 9 мая, День Победы – встретить блеском русского оружия».

«Прошу начальника Генерального штаба подписать боевое распоряжение в адрес «Группы Вагнера» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям министерства обороны и указать дату – с какого дня они сменят нас на позициях», – заявил Пригожин.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле в курсе готовящегося выхода ЧВК из Артемовска, но не стал оценивать происходящее. «Этот вопрос касается хода СВО», – пояснил он.

Стоит отметить, что на этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу сегодня прибыл в Южный военный округ, где проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в зону проведения СВО.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову (замминистра обороны, отвечающий за материально-техническое обеспечение ВС РФ) держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», – сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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