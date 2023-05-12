ВСУ потеряли за сутки истребитель Су-27 и 25 беспилотников

Системы ПВО России за сутки уничтожили 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается сводке Минобороны о ходе специальной военной операции. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем HIMARS и «Ураган». Напомним, в районе Часова Яра в ДНР силами ПВО сбит украинский истребитель Су-27.

Также сообщается, что в районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ, а возле Никополя Днепропетровской области разбит украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

В Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего за сутки ВС России поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

В течение ночи в районах Червоной Дибровы и Кременной Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Кроме того, этой ночью еще одна украинская ДРГ разбита в районе Котляровки Харьковской области.

По данным Минобороны, суточные потери украинской армии на Купянском направлении составили более 60 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении – более 75 военных, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – до 110 военнослужащих, на Херсонском направлении – до 40 военнослужащих.

Также ВСУ лишились на данных направлениях танка, пяти броневиков, 10 автомобилей, двух боевых машин РСЗО «Град», артиллерийской системы М109 «Paladin» производства США, двух САУ «Акация», одной САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и гаубицу L-118 производства Великобритании.

Москва, Наталья Петрова

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