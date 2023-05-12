«Прорывов обороны не допущено»: ВС РФ отбили 26 атак ВСУ под Соледаром

Украинские войска предприняли 26 атак на Соледарском направлении в ДНР, все они отбиты, прорывов обороны российских войск нет. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

По данным ведомства, ВСУ в четверг, 11 мая, провели на Соледарском направлении «наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров».

В атаках были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

Как отметили в Минобороны, российские подразделения отразили все атаки украинских сил. «Прорывов обороны российских войск не допущено», – подчеркивается в сообщении.

Военное ведомство также сообщило, что на Малоильиновском направлении подразделения «Южной» группировки российских войск «с целью повышения устойчивости обороны заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

В отражении украинских атак были задействованы военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ. В итоге ВСУ лишились более 540 военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

Штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск продолжали бои в западной части Артемовска (Бахмута). За сутки в районе Артемовска авиация совершила девять самолетовылетов, артиллерия группировки выполнила 64 огневые задачи. Ударами российских войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики.

Всего на Донецком направлении общие потери ВСУ составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и гаубица L-118 производства Великобритании.

В районе Часова Яра силы ПВО России сбили украинский истребитель Су-27. Кроме того, российские войска возле Авдеевки уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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