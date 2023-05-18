Bild: российские силы взяли под контроль 99% Артемовска

Российские силы вскоре могут полностью взять Артемовск под контроль и уже заняли 99% города, пишет немецкая Bild.

ВСУ удерживают не больше 20 зданий на самой западной улице города. Их контроль ограничен только одной стороной улицы. Издание подсчитало, что это менее 1% площади города.

«Задача армии состоит уже не в том, чтобы освободить город, а исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских», – рассказала Bild о планах Киева.

Киев все еще пытается доставить подкрепление в Артемовск и сдвинуть российские силы с их позиций. По данным Минобороны РФ, только за сутки 16 мая отбиты десять атак ВСУ около Артемовска.

Москва, Наталья Рязанова

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