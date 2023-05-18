ВС РФ сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8

Истребители ВКС России сбили бомбардировщик Су-24 воздушных сил Украины около Славянска Донецкой народной республики. В районе Новопавловки Запорожской области средства ПВО ликвидировали украинский вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО также уничтожили 11 украинских беспилотников и перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Также за сутки авиация и артиллерия ВС РФ поразили 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97 районах.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск ликвидировала до 60 боевиков, две боевые бронемашины, гаубицу Д-20 под Новомлынском и Котляровкой Харьковской области. Мотострелки пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп противника.

ВСУ лишились еще двух диверсионно-разведывательных групп около Червоной Дибровы Луганской народной республики на Красно-Лиманском направлении. Также группировка войск «Центр» уничтожила более 75 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, гаубицу Д-30 под Площанкой и Кузьмино в ЛНР.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили освобождать Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. В данном районе авиация совершила семь вылетов, артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

Усилиями «Южной» группировки войск общие потери ВСУ составили до 200 военных и наемников, один танк, три бронемашины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях киевский режим лишился до 150 военных убитыми и ранеными, боевой машины ЗРК «Стрела-10», гаубицы FH70, артиллерийской системы М777 производства США.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 боевиков, бронемашина. Около поселения Кривая Лука в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Москва, Наталья Рязанова

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