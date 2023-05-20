Российские силы уничтожили более 500 украинских боевиков за сутки

Российские силы за сутки ликвидировали 535 украинских военных в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах.

Так, на Купянском направлении ВСУ лишились до 55 человек, двух бронемашин, гаубицы Д-20 под ударами «Западной» группировки войск около Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала до 60 боевиков, две бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 под Площанкой и Кузьмино в ЛНР. В районе Торского Донецкой народной республики и Кременной в ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.

На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды продолжили освобождать западную часть города под прикрытием «Южной» группировки войск на флангах. В данном районе, в том числе под Богдановкой и Ягодным в ДНР, уничтожены более 95 украинских военных и наемников, танк, бронетранспортер, самоходка «Гвоздика».

На Донецком направлении за сутки ликвидированы до 210 боевиков, танк, самоходка «Krab» польского производства, гаубица Д-20. Под Авдеевкой в ДНР разбиты два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ликвидировала до 85 боевиков, гаубицу «Мста-Б» около Угледара в ДНР.

На Херсонском направлении ВСУ лишились более 30 человек, двух бронемашин. В районе Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Средства ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», одну управляемую авиабомбу GBU-32 производства США. Также уничтожены 18 украинских беспилотников в небе над ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»