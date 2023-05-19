Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск

Российские штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска (Бахмута). Подразделения «Южной» группировки войск на флангах сдерживали украинские подразделения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. За сутки уничтожено более 70 бойцов ВСУ и наемников.

Авиация и артиллерия ВС России нанесли удар по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра и Красного Донецкой народной республики. За сутки в этом районе совершено пять самолетовылетов, артиллерией выполнено 68 огневых задач.

Помимо потерь личного состава, ВСУ лишились на Артемовском тактическом направлении двух БМП, бронетранспортера, трех пикапов, САУ»Гвоздика», а также двух радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск уничтожила до 130 украинских военнослужащих, десять автомобилей и буксируемую гаубицу L118 производства Великобритании. Кроме того, разгромлен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Боковое в ДНР.

В течение суток ВС России поразили 76 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах.

Также сообщается, что ВСУ лишились склада артиллерийских боеприпасов в районе Красноармейска (ДНР). А в районе села Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

На Купянском направлении военнослужащими «Западной» группировки войск пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР. Суточные потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 65 военнослужащих, два автомобиля и САУ «Гвоздика». В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов бригады украинских националистов;

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, САУ «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 120 боевиков, три боевые бронемашины, а также две гаубицы Д-30. Также в районе Константиновки в ДНР разбит склад боеприпасов 72-й механизированной бригады.

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20;

Средствами ПВО России за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотников в Харьковской области и ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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