Минобороны сообщило о ракетном ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ

Российская армия нанесла очередной ракетный удар по складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства ВСУ, а также по пунктам дислокации и центрам подготовки армейских подразделений. В итоге было нарушено снабжение резервов украинских войск. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены «снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий», – подчеркнули в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало о ночных групповых ударах авиа- и корабельными ракетами по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам ВСУ. Отмечалось, что в результате были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ и пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

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