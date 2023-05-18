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Четверг, 18 мая 2023, 15:24 мск

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Армия РФ нанесла удары по крупным складам вооружения и резервам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские войска сегодняшней ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий, уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Напомним, последний раз Минобороны РФ сообщало о массированных ударах по местам сбора украинских военных и складам оружия и техники, переданных западными странами, 16 мая. Тогда же военное ведомство заявило о поражении гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» ЗРК Patriot производства США, размещенного в Киеве. Днем позже Минобороны уточнило, что в результате удара были полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса Patriot.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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