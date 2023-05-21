Путин поздравил «Вагнер» и ВС РФ с освобождением Артемовска

Президент РФ Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и бойцов Вооруженных Сил России с освобождением Артемовска. Минобороны РФ подтвердило, что город полностью находится под контролем российских сил.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Известия о полном освобождении Артемовска пришли накануне днем. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал передать город под полный контроль Армии России до 25 мая.

Позже Минобороны РФ подтвердило, что бои за Артемовск завершены.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», – говорится в сообщении в телеграм-канале МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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